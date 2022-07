"Cosmarul" Simona Halep: ce a spus Paula Badosa despre romanca dupa ce i-a provocat o noua infrangere dureroasa

Paula Badosa (24 de ani, 4 WTA) a parasit turneul de la Wimbledon in faza optimilor de finala, din cauza unei infrangeri dure la Simona Halep (30 de ani, 18 WTA), scor 1-6, 2-6, in mai putin de o ora.Sportiva din Spania a fost vizibil afectata ca nu si-a putut face jocul, atat pe teren, cat si la conferinta de presa, dupa cum se poate observa in fotografii.Starea in care Simona Halep a adus-o pe Paula Badosa este reflectata si in cuvintele pe care iberica le-a spus despre romanca la ... citeste toata stirea