Cristiano Ronaldo a fost dat afara de la Manchester United. Un interviu problema

Clubul Manchester United a anuntat, marti seara, pe site-ul oficial, decizia de a se desparti de Cristiano Ronaldo, luata de comun acord cu jucatorul."Cristiano Ronaldo paraseste Manchester United de comun acord cu clubul, cu efect imediat", a precizat United.Clubul i-a multumit portughezului "pentru contributia imensa" din cele doua perioade petrecute pe Old Trafford, in care Ronaldo a jucat in 346 de meciuri si a inscris 145 de goluri. "Clubul le doreste noroc lui si familiei sale. Toti ... citeste toata stirea