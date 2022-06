Cristiano Ronaldo a scapat de plangerea pentru viol

Plangerea civila pentru viol impotriva fotbalistului portughez Cristiano Ronaldo, depusa de un fost model american in Statele Unite, a fost respinsa de o judecatoare, potrivit deciziei instantei consultate sambata de AFP.Judecatoarea tribunalului din Nevada a clasat vineri plangerea din cauza presupusei neregulilor reprosate avocatului reclamantei Kathryn Mayorga, care l-a acuzat pe celebrul fotbalist ca a violat-o in 2009 intr-un hotel din Las Vegas. Justitia americana a decis in 2019 sa ... citeste toata stirea