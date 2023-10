Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a anuntat sambata ca este pregatit sa accepte provocarea de a ajunge la 1.000 de goluri marcate pana la sfarsitul carierei.Cristiano Ronaldo, care a marcat in cariera sa 851 de goluri la nationala si echipele de club, a raspuns provocarii lansate de presedintele clubului FC Porto, Pinto da Costa: "Presedintele lui Porto m-a provocat sa ajung la 1.000 de goluri. Cred ca va fi foarte greu, dar, asa cum am spus, vom vedea cum sunt psihic, ce motivatie am si, ... citeste toata stirea