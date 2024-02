Cristiano Ronaldo, tinta criticilor in Arabia Saudita, dupa gesturi obscene la meciul echipei Al-Nassr cu Al-Shabab (VIDEO)

Cristiano Ronaldo s-a confruntat cu o avalansa de critici dupa ce a parut sa faca un gest obscen la finalul victoriei cu 3-2 a echipei Al-Nassr in fata celor de la Al-Shabab, duminica, in campionatul Arabiei Saudite.Atacantul portughez a deschis scorul cu un penalty in minutul 21, dar Al-Nassr s-a impus prin golurile lui Talisca, care a marcat de doua ori, pentru a rezolva meciul cu patru minute inainte de final.Ce gesturi a facut RonaldoDupa fluierul final, videoclipurile de pe retelele ... citește toată știrea