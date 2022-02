Cristina Neagu revine la echipa nationala: "Cu ea in lot ne gandim la JO 2024"

Selectionerul Adrian Vasile a anuntat revenirea handbalistei Cristina Neagu in lotul echipei nationale.Dupa ce a fost reconfirmat selectioner de membrii Comisiei Tehnice a FRH, Vasile a aflat ca se va putea baza in 2022 pe capitanul "tricolorelor".Cea mai buna handbalista a lumii a facut o pauza de un an de la echipa nationala, dar la finalul acestei luni va raspunde pozitiv convocarii pentru "dubla" cu Danemarca."Sunt multe aspecte din jocul nostru care au fost plusuri dupa CM, am facut ... citeste toata stirea