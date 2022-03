Cu gandul la baraj

"Stejarii" au nevoie de o victorie clara in Olanda, pentru a mai spera la Cupa MondialaStaff-ul tehnic al nationalei Romaniei a anuntat un lot de 32 de jucatori pentru ultimul sau meci din Rugby Europe Championship 2022, importantul test cu Olanda, programat pe 19 martie, la Amsterdam. "Stejarii" nu stiu daca vor putea conta pe Marius Simionescu (foto), accidentat in meciul cu Georgia de sambata, dar pentru care se fac eforturi pentru a fi recuperat. A fost convocat, in premiera, pilierul ... citeste toata stirea