Cu Iga, la taiere

Cu o echipa decimata, Romania infrunta astazi si maine, Polonia in calificarilor din Cupa "Billie Jean King" *meciul va putea fi urmarit pe canalele Look si DigiConform tragerii la sorti care a avut loc ieri, la Radom, astazi vor avea loc meciurile Irina Begu- Magda Linette si Mihaela Buzarnescu - Iga Swiatek, in cadrul intalnirii Polonia - Roamnia din calificarile pentru turneul final al Billie Jean King Cup, informeaza FR Tenis. Jocurile de astazi incep la ora 14.00. Maine, de la ora 12.00, ... citeste toata stirea