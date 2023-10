Revenit pe teren in meciul cu FC Cincinnati, Lionel Messi, care a intrat pe teren in repriza a doua, nu a reusit sa impiedice infrangerea lui Inter Miami cu 1-0, sambata seara, in MLS. Acest esec pentru echipa starului argentinian a dus la eliminarea din cursa pentru play-off.In ciuda revenirii dupa accidentare a starului Lionel Messi, Inter Miami a fost eliminata din cursa pentru play-off-ul MLS dupa o infrangere cu 1-0, sambata, acasa cu FC Cincinnati. Numarul 10 argentinian a intrat pe ... citeste toata stirea