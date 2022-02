Cu un ochi la Dubai si altul in Mexic

Novak Djokovic se descurca bine la revenirea in circuitul ATP dar daca Medvedev castiga turneul de la Acapulco il detroneaza pe sarb din fruntea topului. In Mexic, Zverev a facut circ la dublu si a fost exclus. Cori Gauff si Jelena Ostapenko tulbura ierarhiile la DohaNovak Djokovic s-a calificat fara mari emotii in sferturile de finala ale turneului ATP 500 de la Dubai, dupa ce a trecut in doua seturi de rusul Karen Haceanov (26 ATP), scor 6-3, 7-6. "Nole"a aratat o forma excelenta la Dubai, ... citeste toata stirea