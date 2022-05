Cum s-au format echipele Steaua si Dinamo la inceputul comunismului. Istorie mai putin cunoscuta

G.I. Nicolaie, seful departamentului Sport de la "Ziarul de IasI", face o scurta trecere in revista a originii numelor principalelor doua echipe din fotbalul romanesc, precum si a felului in care acestea au intrat in circuitul oficial fotbalistic."1. Steaua: a fost introdusa samavolnic de regimul comunist dupa desfiintarea, urmare a nationalizarii din 1948,a unei excelente echipe bucurestene, Carmen, patronata de Dumitru Mociornita. Echipa ASA Bucuresti a fost bagata la un baraj de promovare, ... citeste toata stirea