Cum s-o imparti norocu'

Se cunosc 29 din 32 de echipe calificate la Cupa Mondiala din Qatar, dar tragerea la sorti are loc astazi la Doha Exhibition and Convention Center (DECC), astazi, de la ora 19.00 si va fi transmisa in direct pe TVR 2.Ultimele nou sosite pe lista calficatelor sunt,cum era de asteptat, SUA si Mexic care vor insoti Canada din zona CONCACAF. In ultima etapa din grupa finala a preliminariilor zonei, Mexic a invins El Salvador cu 2-0, iar SUA a pierdut in Costa Rica,scor 0-2, insa merge in Qatar, ... citeste toata stirea