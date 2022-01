Cupa Africii: Ce s-a intamplat de fapt cu arbitrul care a fluierat gresit finalul unei partide de doua ori

Janny Sikazwe a fost protagonistul unor scene incredibile in meciul Tunisia - Mali din cadrul Cupei Africii pe Natiuni. Pe langa alte decizii ce au ridicat semne de intrebare, arbitrul a fluierat gresit de doua ori finalul partidei. In urma controverselor create, s-a aflat ce s-a intamplat pana la urma cu oficialul african.Initial, Sikazwe a fluierat de final in minutul 85. Jocul s-a reluat totusi, iar centralul a fluierat din nou in minutul 89:49.Mali s-a impus cu 1-0, prin golul marcat de ... citeste toata stirea