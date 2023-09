Tragerea la sorti a grupelor Cupei Romaniei Betano, editia 2023-2024, a avut loc miercuri, la Casa Fotbalului.Participa in aceasta faza 24 de echipe: 8 echipe din prima liga, cel mai bine clasate in campionatul precedent, plus 16 castigatoare in runda play-off-ului.Grupele stablite sunt urmatoarele:Grupa A: Sepsi OSK (detinatoarea trofelului), ... citeste toata stirea