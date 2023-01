Cupa Unirii la minifotbal. Un trofeu special va fi acordat in memoria lui Mihai Danila

In perioada 11-15 ianuarie, la Iasi, va avea loc editia a XV-a a Cupei Unirii la minifotbal. Evenimentul este organizat de Asociatia Judeteana de Minifotbal Iasi, in parteneriat cu Federatia Romana de Minifotbal, Primaria Municipiului Iasi si Consiliul Local Iasi. Participa 25 de echipe, intre care si Old Boys Bucuresti, campioana nationala en-titre. Meciurile se desfasoara pe terenurile sintetice din Complexul Magic, situat in campusul Tudor Vladimirescu.Cele 25 de formatii sunt impartite in ... citeste toata stirea