Cutremur in Turcia: Fost jucator la Chelsea si Newcastle, blocat sub daramaturi

Fostul jucator al echipelor Chelsea si Newcastle, Christian Atsu, in varsta de 31 de ani, este "blocat sub daramaturile unei cladiri distruse" in urma unui cutremurului din Turcia, anunta presa engleza.Atsu, care joaca din vara la Hatayspor, impreuna cu directorul sportiv al clubului Taner Savut, au fost prinsi sub daramaturi la Kahramanmaras, unde isi are sediul echipa.Potrivit presei turce, doi jucatori de la Hatayspor - Burak Oksuz si Bertug Yildirim - au fost scosi din daramaturi, iar ... citeste toata stirea