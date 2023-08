Poli Iasi are un excelent prilej de a parasi rusinoasa pozitie, ultima, pe care o ocupa in clasamentul Ligii I de fotbal. Duminica, formatia pregatita de Leo Grozavu se va confrunta acasa cu Sepsi Sfantu Gheorghe, o trupa stoarsa de energie in acest start de sezon. Echipa din Covasna va juca in Copou al 12-lea meci oficial din aceasta vara torida, primul fiind cel de pe 8 iulie, din Supercupa Romaniei, castigat cu 1-0 in fata constantenilor de la Farul.UPDATE:Partida de duminica dintre ... citeste toata stirea