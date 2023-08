Fotbalistul american Damar Hamlin, de la franciza Buffalo Bills din NFL (liga profesionista de fotbal american), a revenit, luni, la antrenamente fara nicio restrictie, la aproape sapte luni dupa ce a suferit un stop cardiac in timpul unui meci, in urma unui placaj.Inima jucatorului de 25 de ani a trebuit sa fie resuscitata de medicii de la prim-ajutorul de pe teren dupa un placaj pe 2 ianuarie, in timpul unui meci impotriva celor de la ... citeste toata stirea