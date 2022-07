Dan Petrescu: Si cu VAR, la penalti tot vor aparea probleme

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, nu crede ca sistemul VAR va rezolva toate probleme aparute in cursul unui meci.Sustinator al introducerii VAR in Romania, Dan Petrescu are privilegiul de a disputa primul meci din tara noastra unde va fi utilizata noua tehnologie: finala Supercupei Romaniei, de la Arad.Tehnicianul campioanei este rezervat in privinta eficientei VAR, el declarand in conferinta de presa organizata inaintea Supercupei Romaniei: "Mi-am dat seama ca probleme vor aparea. ... citeste toata stirea