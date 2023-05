Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca mai are un an de contract cu gruparea clujeana si el ar vrea sa ramana, insa cel care ia decizia este patronul clubului. Petrescu a mentionat ca are mai multe oferte, dar un si din Coreea de Sud."Nu am, am mai multe oferte, dar din Coreea nu. Am din alte tari dar mai am contract un an. Eu nu pot sa ascult ofertele pana cand patronul CFR nu isi da acordul. El va decide viitorul meu. Am contract un ... citeste toata stirea