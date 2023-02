Danemarca se opune participarii rusilor la JO din 2024, chiar si sub drapel neutru

Danemarca se opune participarii rusilor la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, chiar si daca sportivii respectivi ar concura sub drapel neutru, relateaza Reuters."Este pozitia oficiala a Danemarcei ca nu trebuie sa cedam in relatia cu Rusia", a declarat Jakob Engel-Schmidt, ministrul danez al Culturii. "Linia guvernului este clara. Rusia trebuie sa fie interzisa din toate sporturile internationale atat timp cat continua atacurile sale in Ucraina", a adaugat ministrul.Saptamana ... citeste toata stirea