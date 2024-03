Dani Alves a platit cautiunea de un milion de euro si va fi eliberat din inchisoare

La putin peste o luna dupa ce a fost condamnat la patru ani si jumatate de inchisoare pentru violarea unei tinere intr-un club din Barcelona, in noaptea de 30-31 decembrie 2022, Dani Alves va putea parasi inchisoarea in care a fost incarcerat in Catalonia.Fostul jucator brazilian (40 de ani), ale carui conturi bancare au fost inghetate, a reusit in sfarsit sa stranga suma de un milion de ... citește toată știrea