Mentinerea in detentie a fotbalistului brazilian Dani Alves a fost confirmata de Curtea de Apel din Barcelona, potrivit presei spaniole.Fostul jucator al Barcelonei si al echipei Paris Saint-Germain, acuzat ca a violat o tanara de 23 de ani in toaleta unui club de noapte din Barcelona la sfarsitul lunii decembrie, este detinut din 20 ianuarie in complexul penitenciar Brians, situat la aproximativ 40 km de Barcelona.Apararea lui Dani Alves a contestat decizia luata de judecatorul insarcinat ... citeste toata stirea