Din cei 27 de jucatori convocati pentru meciurile cu Finlanda si Bosnia-Hertegovina, Daniel Boloca, mijlocasul lui Frosinone, este singurul fotbalist care se afla la prima convocare, informeaza frf.ro.Nascut si crescut in Italia, Boloca este un produs al academiei de fotbal a clubului Juventus Torino.Potrivit frf.ro, Daniel a pozat, luni, in premiera in tricoul echipei nationale.Desi nu stapaneste ... citeste toata stirea