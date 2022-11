Daniel Martin inoata cel putin 12 km zilnic. El l-a invins recent pe campionul David Popovici

Daniel Martin (22 de ani) este cel care l-a invins pe David Popovici in finala probei de 100 m mixt, sambata, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni. Daniel a inceput sa inoate varsta de trei ani si provine dintr-o familie de sportivi. In proba de 100 m mixt a Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 de metri), Daniel Martin (CSM Bacau) a fost inregistrat cu timpul de 53 sec 41/100, fiind mai rapid decat David Popovici (CS Dinamo Bucuresti) cu ... citeste toata stirea