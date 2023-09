Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev, care l-a invins pe compatriotul sau Andrei Rublev in sferturi la US Open si in conditii brutale de caldura si umiditate, s-a aratat ingrijorat de posibilele consecinte asupra organismului sportivilor.In timpul meciului, cand se stergea cu un prosop, Medvedev a spus, uitandu-se pe o camera video de pe teren: "Un jucator va muri si ei vor vedea".Apoi, Medvedev a vorbit, la conferinta de presa, despre conditiile in care a jucat, dar si cum s-a recuperat ... citeste toata stirea