Rusoaica Daria Kasatkina, locul 11 mondial, si-a exprimat, luni, ingrijorarea cu privire la situatia instabila din Rusia, dupa ce a invins-o pe ucraineanca Anhelina Kalinina cu 6-3, 6-1 in primul tur al turneului WTA 500 pe iarba de la Eastbourne.Kalinina nu a dat mana cu jucatoarea rusa dupa infrangerea sa, la fel cum a refuzat sa faca si Elina Svitolina, o alta ucraineanca, la Roland Garros.Dar Kasatkina, care a luat in mai multe randuri pozitie impotriva invaziei Rusiei in Ucraina, isi ... citeste toata stirea