Daria Saville, adversara Simonei Halep in turul al doilea al Miami Open

Jucatoarea australiana Daria Saville, locul 249 WTA, beneficiara a unui wild card, s-a calificat in turul al doilea al turneului de categorie WTA 1.000 de la Miami, faza in care va evolua cu Simona Halep, locul 19 WTA si cap de serie numarul 23.Saville, 28 de ani, fosta Gavrilova inainte de casatorie si fosta numarul 20 mondial, a intrecut-o, marti, in prima mansa, cu scorul de 7-5, 6-3, pe jucatoarea belgiana Greet Minnen, locul 81 WTA, dupa un meci de doua ore si trei ... citeste toata stirea