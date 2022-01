Dau navala strainii in Copou

Dupa Kouadio si Plohotniuk, astazi este asteptat in Copou si Muratovic * s-a reluat pista Ferhad Ayaz (FOTO)Toate mutarile anticipate de Ziarul de Iasi legate de jucatorii noi pe care Politehnica Iasi ii va aduce in aceasta saptamana s-au confirmat. Dupa ce fundasul lateral din Cote d'Ivoire Christ Kouadio (23 ani), care a jucat ultima data la Kokkolan PV (liga a doua finlandeza), a ajuns luni in Copou, iar marti a sosit atacantul ucrainean Mihailo Plohotniuk (23 de ani - Ingulets Petrove, ... citeste toata stirea