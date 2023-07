Marele campion la natatie David Popovici a revenit, duminica, in tara, si a declarat ca abia asteapta sa revina in bazinul de inot pentru a reveni din nou pe prima treapta a podiumului."A fost un an dificil, haotic, bizar, de la record mondial, la bacalaureat, la Fukuoka. Tine doar de mine cum reactionez, am doua variante: las ceea ce s-a intamplat sa ma demoralizeze, sa ma tina pe loc sau sa ma motiveze sa merg mai departe. Asta e ... citeste toata stirea