David Popovici, ales cel mai bun sportiv din Balcani in 2022. I-a devansat pe Djokovic si pe Modric

Inotatorul roman David Popovici, dublu campion european si mondial in acest an, a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani in 2022, in cadrul anchetei organizate de agentia bulgara BTA.Popovici (18 ani), care a obtinut medalii de aur la 100 si 200 m liber, atat la Europene, cat si la Mondiale in acest an, doborand si recordul mondial la 100 m liber, s-a impus la cea de-a 49-a editie a anchetei cu 64 de puncte, devansandu-l pe tenismanul sarb Novak Djokovic, 61 puncte, si pe fotbalistul croat ... citeste toata stirea