David Popovici, calificat in finala probei de 100 m liber la Europene, cu nou record continental

Inotatorul roman David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 m liber la Campionatele Europene de natatie de la Roma cu timpul de 46 sec 98/100, un nou record european stabilit in semifinalele de vineri seara.Popovici (17 ani), campionul mondial en titre la 100 si 200 m liber, reusise in serii un record al Campionatelor Europene, 47 sec 20/100. Vechiul record european apartinea rusului Kliment Kolesnikov (47 sec 11/100), din 28 iulie 2021 (JO de la Tokyo).Al doilea timp ... citeste toata stirea