David Popovici, inaintea CM de Natatie in bazin scurt: Scopul meu este sa ma calific in finala

David Popovici a fost invitat la conferinta de presa din deschiderea Campionatului Mondial de Natatie in bazin scurt, care aduna la start peste 1000 de sportivi din 180 de tari. Sportivul roman a spus ca nu prea ii plac competitiile in bazin scurt, el preferandu-le pe cele in bazin lung."Nu cred ca este un bluf sa spun ca nu-mi plac intrecerile in bazin scurt. Sunt oarecum construit pentru competitia in bazin lung. Intoarcerile si starturile sunt mai intense pe distanta scurta,, asa ca ... citeste toata stirea