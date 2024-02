De ce a fost ofsaid la golul iesenilor de la Craiova si care a fost cauza confuziei - VIDEO

Echipa de implementare VAR a precizat, miercuri, dupa comentarii aparute in spatiul public referitoare la golul anulat in partida FCU 1948 Craiova - Politehnica Iasi, in minutul 56, ca analiza arbitrilor din camera VAR a fost corecta.Toti pasii necesari pentru analizarea unei situatii de ofsaid au fost parcursi in mod corect, se arata in comunicatul postat pe site-ul FRF.Confuzia a fost generata de faptul ca imaginea folosita pentru publicul spectator nu a fost din unghiul utilizat pentru ... citește toată știrea