De la ce ore vor evolua Simona Halep si Sorana Cirstea in turul trei la Indian Wells. Daca ambele inving, se vor intalni in optimi

Pe terenul principal de la Indian Wells, Simona Halep o va intalni pe Cori Gauff (locul 17 WTA), chiar in ziua in care adolescenta americana va implini 18 ani.Halep si Gauff s-au mai intalnit o singura data, in 2019, in optimi la Wimbledon, cand romanca s-a impus, scor 6-3, 6-3.Partida este prima din sesiunea de seara de la Indian Wells, ceea ce inseamna ca in Romania se va disputa luni dimineata, de la ora 03.00.Sorana Cirstea are meci cu rusoaica Anna Kalinskaia, numarul 90 mondial, ... citeste toata stirea