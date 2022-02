Debut ca din tun la serviciu

Simona Halep s-a calificat in turul II la Dubai, unde ar putea s-o intalneasca pe puternica Paula Badosa, sau poate Gabriela RuseSimona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Dubai, dupa ce a intrecut-o, luni, in primul tur, cu scorul de 6-2, 6-4, pe americanca Alison Riske (53 WTA). Simona a impresionat pe arena centrala din complexul de la Dubai printr-un serviciu neasteptat de bun, variat si precis (6 asi, 76 la suta primul), si printr-o ... citeste toata stirea