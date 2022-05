Decizia celor de la Roland Garros, dupa ce Irina Begu a lovit cu racheta un copil

Romanca Irina Begu (31 de ani, locul 63 WTA) a reusit sa se califice in turul al 3-lea de la Roland Garros, in urma unui meci intens cu Ekaterina Alexandrova (27 de ani, locul 31 WTA), cu scorul de 6-7 (3), 6-3, 6-4.In timpul meciului, din cauza nervilor, jucatoarea noastra a avut un gest socant. A dat racheta de pamant, iar aceasta a ricosat si a lovit un copil aflat in tribuna. Desi gestul nu are nicio scuza, iar Ekaterina Alexandrova a cerut descalificarea adversarei, Begu a scapat fara ... citeste toata stirea