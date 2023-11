Cele mai bune 16 echipe de futsal din Europa se vor intalni in perioada 29 noiembrie - 2 decembrie pentru a obtine calificarea la turneul final al competitiei europene - Champions League la futsal. Vor fi organizate 4 grupe de cate 4 echipe, castigatoarea fiecarei grupe obtinand dreptul de a participa la Final Four, etapa care se va desfasura anul viitor si va desemna campioana Europei.LEGENDA: Vlad Ciobanu si Bogdan Hanceariuc sunt in centrul fotografieiChiar daca Romania nu are nicio ... citeste toata stirea