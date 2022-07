Despartire amara de Allyson Felix. Cea mai prodigioasa atleta a tuturor timpurilor nu a putut sa obtina ultimul sau titlu din cariera

Au inceput Campionatelor Mondiale de Atletism din SUA. Romanca Bianca Ghelber s-a calificat in finala de aruncarea ciocanului.Supriza si nu prea in serii la 100 m Finala probei,duminica dimineata la 05,10, pe TVR1Ieri au inceput la Eugene (Oregon, SUA), Campionatele Mondiale de atletism. In prima zi s-au decernat trei seturi de medalii si a concurat si prima reprezentanta a Romaniei, aruncatoarea de ciocan Bianca Perie-Ghelber, locul VI la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Bianca s-a calificat ... citeste toata stirea