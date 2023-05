Dupa ce semnalele de alarma repetate trase de Ziarul de Iasi in legatura cu modul in care se lucreaza la CSM Iasi 2020 nu au fost luate in seama, echipa care a primit, conform sefilor clubului, 350 000 de euro din banii iesenilor a ratat obiectivul anuntat cu mare tam-tam vara trecuta, promovarea in Liga Nationala de handbal feminin.Calificata cu mare sansa la turneul de promovare, care se deruleaza la Brasov, formatia pregatita de Gheorghe Irimescu, Daniel Bura, Macrina Tomuleac si Florin ... citeste toata stirea