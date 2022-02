Dinamo a anuntat oficial transferul jucatorilor Gabriel de Moura, Razvan Gradinaru si Vlad Morar

Fundasul Gabriel de Moura, mijlocasul Razvan Gradinaru si atacantul Vlad Morar, toti trei ultima oara la Gaz Metan Medias, au semnat contracte cu Dinamo Bucuresti si au inceput primele antrenamente sub comanda antrenorului principal Flavius Stoican, a anuntat administratorul special Iuliu Muresan pentru pagina oficiala de Facebook.26 de meciuri, 24 in Liga 1 si doua in Cupa Romaniei, a jucat Gabriel de Moura pentru Gaz Metan Medias in acest sezon competitional. Brazilian, 33 de ani, Gabriel ... citeste toata stirea