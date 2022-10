Distractie pe malurile Begai? Poli joaca sambata cu o noua echipa amarata, Ripensia

Banatenii, care au vrut sa se retraga din campionat din cauza problemelor financiare, au dat patru goluri in opt meciuri si se afla pe un loc ce duce in Liga a III-a. Maine se pleaca spre Timisoara, cu halta la Alba Iulia. Prezenta lui Vasvari pe teren este incerta.Politehnica Iasi continua sa ruleze pe un traseu extrem de accesibil in Liga a II-a de fotbal. Dupa ce a intalnit saptamana trecuta pe modesta nou-promovata CSC Dumbravita, in Cupa Romaniei, si pe Minaur Baia Mare, o alta ... citeste toata stirea