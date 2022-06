Djokovic este cel mai bogat tenismen din lume. Nadal si Federer sunt mult in spatele sarbului

Odata cu succesul de la Roland Garros 2022, unde a luat acasa frumoasa suma de 2,2 milioane de euro, spaniolul Rafael Nadal l-a depasit pentru prima data in cariera pe Roger Federer in topul general al premiilor in bani, urcand pe locul doi, dupa Novak Djokovic, care pare de neajuns.Nadal a ajuns acum la 130.681.472 de dolari, in timp ce actualul numar unu mondial are 156.541.453 de dolari.In primii zece jucatori din acest clasament se mai afla un alt jucator de tenis care la ultimul Roland ... citeste toata stirea