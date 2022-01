Djokovic s-ar fi infectat cu Covid in jurul datei de 16 decembrie, spun avocatii

Liderul mondial al tenisului Novak Djokovic beneficiaza de o scutire de vaccinare impotriva Covid-19 intrucat a contractat virusul in luna decembrie, au anuntat avocatii sai intr-un document sambata la tribunal."Data primului test Covid PCR pozitiv a fost inregistrata pe 16 decembrie 2021", au declarat acestia intr-un document depus la tribunalul federal, in incercarea de a anula respingerea vizei sale de intrare in Australia.Campionul sarb a fost plasat la centrul Park Hotel, pentru ... citeste toata stirea