Sarbul Novak Djokovici, locul 2 ATP, a castigat US Open, invingandu-l in finala pe rusul Daniil Medvedev, numarul 3 mondial, scor 6-3, 7-6 (5), 6-3. Djokovici, care revine astazi pe prima pozitie ATP, a egalat recordul lui Margaret Court, de 24 titluri de grand slam castigate.Confruntarea Djokovici - Medvedev a durat trei ore si 16 minute. Cei doi au jucat finala si in 2021, insa atunci invingator a fost Medvedev, scor 6-4, 6-4, 6-4."Sa intru in istoria acestui sport este ceva cu adevarat ... citeste toata stirea