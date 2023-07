Sarbul Novak Djokovici a fost amendat cu 6117 lire sterline dupa o iesire nervoasa pe care a avut-o in timpul finalei de la Wimbledon pierduta in fata spaniolului Carlos Alcaraz.La meciul cu Alcaraz, in setul cinci, Djokovici si-a distrus racheta lovind-o de stalpul fileului. Suma ... citeste toata stirea