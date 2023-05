Pentru prima data in ultimii 19 ani, nici Novak Djokovici si nici Rafael Nadal, accidentat, nu vor juca in finala de la Roma. Invins miercuri in sferturile de finala cu 6-4, 2-6, 6-2 de Holger Rune, Novak Djokovici a declarat, citat de Reuters, ca mult-asteptata "schimbare de generatie" a sosit in sfarsit in tenisul masculin, dupa ce "Big Three", Roger Federer, Rafael Nadal si sarbul, au dominat acest sport timp de aproape doua decenii.Novak Djokovici, care a pierdut de doua ori la rand in ... citeste toata stirea