Djokovici nu regreta ca a ratat doua turnee de grand slam deoarece nu este vaccinat impotriva Covid-19

Tenismanul sarb Novak Djokovici a lipsit la doua dintre cele patru turnee de Grand Slam din acest an pentru ca nu este accinat impotriva Covid-19, dar sarbul a spus ca nu regreta decizia sa.Djokovici a castigat titlurile de la Australian Open, French Open si la Wimbledon in 2021, dar nu a putut sa-si apere titlul la Melbourne Park anul acesta, dupa ce a fost exclus cu o zi inaintea turneului si nu a putut merge nici la New York pentru US Open."Nu regret. Sunt trist ca nu am putut juca, dar ... citeste toata stirea