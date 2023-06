Sarbul Novak Djokovici, locul 3 ATP si cap de serie 3, s-a calificat, vineri, in finala turneului de la Roland-Garros, trecand in semifinale de liderul mondial, spaniolul Carlos Alcaraz.Djokovici s-a impus cu scorul de 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, in trei ore si 23 de minute. ... citeste toata stirea