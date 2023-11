Novak Djokovici continua sa isi scrie legenda. La 36 de ani, numarul 1 mondial a devenit primul jucator care a castigat Mastersul pentru a saptea oara, duminica, la Torino. Iar detinatorul recordului de titluri de Grand Slam (24) nu are intentia de a se opri aici.Inaintea sfertului de finala din Cupa Davis impotriva Marii Britanii, sarbul a acordat mai multe interviuri presei spaniole. Si a profitat de ocazie pentru a vorbi despre Rafael Nadal. Dupa un an aproape alb, spaniolul in varsta de ... citeste toata stirea